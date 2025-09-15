Британія закрила ізраїльтянам доступ до престижного військового коледжу у Лондоні

Британія заборонила ізраїльтянам відвідувати престижний коледж оборонних досліджень у Лондоні через ескалацію війни в Газі.

Про це повідомило в понеділок Міністерство оборони Великої Британії, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Хоча Велика Британія залишається близьким союзником Ізраїлю, останнім часом вона намагається чинити тиск на уряд країни через війну в Газі, пригрозивши у липні визнати Палестинську державу.

"Рішення уряду Ізраїлю ще більше загострити військову операцію в Газі є неправильним", – заявив речник Міністерства оборони, яке опікується коледжем.

"Ми, отже, ухвалили рішення призупинити майбутню участь ізраїльтян у курсах, що проводяться під егідою Великої Британії", – додав він.

У відповідь на це генеральний директор Міністерства оборони Ізраїлю Амір Барам надіслав лист до коледжу та британського Міноборони, назвавши рішення "дискримінаційним" і таким, що суперечить традиціям толерантності й порядності Британії.

"Виключення Ізраїлю – це вкрай ганебний акт нелояльності до союзника, який перебуває у стані війни", – йшлося в листі.

Британські військові курси наголошують на дотриманні міжнародного гуманітарного права, додав речник Міноборони Британії.

Наразі менше ніж п’ять представників Армії оборони Ізраїлю навчаються у Великій Британії на небойових академічних військових курсах.

Раніше Велика Британія вже заборонила ізраїльським офіційним представникам, але не ізраїльським оборонним компаніям, брати участь у найбільшій виставці озброєнь через ескалацію в Газі.

Зазначимо, напередодні президент США Дональд Трамп попередив Ізраїль через удари по Катару, закликавши "бути обережними".