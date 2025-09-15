Президент США Дональд Трамп попередив Ізраїль через удари по Катару, закликавши "бути обережними".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить AFP.

Трамп назвав Катар "хорошим союзником" США. Агентство нагадує, що у Катарі розташована найбільша військова база США на Близькому Сході.

"Катар був дуже хорошим союзником. Ізраїль і всі інші, ми повинні бути обережні. Коли ми нападаємо на людей, ми повинні бути обережні", – сказав він.

Унаслідок удару Ізраїлю по столиці Катару Досі загинули п'ятеро членів ХАМАС і один співробітник катарських сил безпеки.

У Білому домі сказали, що президент США Дональд Трамп висловив стурбованість після удару, але назвали ліквідацію лідерів ХАМАС "гідною метою".

Дії Ізраїлю засудили лідери Франції та Великої Британії.

Удар відбувся незабаром після того, як президент США Дональд Трамп зробив "останнє попередження" для ХАМАС, закликавши палестинське бойове угруповання прийняти угоду про звільнення заручників з Гази.