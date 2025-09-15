Британия закрыла израильтянам доступ к престижному военному колледжу в Лондоне

Великобритания запретила израильтянам посещать престижный колледж оборонных исследований в Лондоне из-за эскалации войны в Газе.

Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны Великобритании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Хотя Великобритания остается близким союзником Израиля, в последнее время она пытается оказывать давление на правительство страны из-за войны в Газе, пригрозив в июле признать Палестинское государство.

"Решение правительства Израиля еще больше обострить военную операцию в Газе является неправильным", – заявил представитель Министерства обороны, которое курирует колледж.

"Мы, следовательно, приняли решение приостановить будущее участие израильтян в курсах, проводимых под эгидой Великобритании", – добавил он.

В ответ на это генеральный директор Министерства обороны Израиля Амир Барам направил письмо в колледж и британское Минобороны, назвав решение "дискриминационным" и противоречащим традициям толерантности и порядочности Великобритании.

"Исключение Израиля – это крайне позорный акт нелояльности к союзнику, который находится в состоянии войны", – говорилось в письме.

Британские военные курсы делают акцент на соблюдении международного гуманитарного права, добавил представитель Минобороны Великобритании.

Сейчас менее пяти представителей Армии обороны Израиля обучаются в Великобритании на небоевых академических военных курсах.

Ранее Великобритания уже запретила израильским официальным представителям, но не израильским оборонным компаниям, участвовать в крупнейшей выставке вооружений из-за эскалации в Газе.

Отметим, накануне президент США Дональд Трамп предупредил Израиль из-за ударов по Катару, призвав "быть осторожными".