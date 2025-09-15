Швеция в 2026 году планирует потратить 2,8% ВВП на оборону

Шведское правительство в 2026 году планирует увеличить расходы на оборону на 26,6 миллиарда крон ($2,9 миллиарда), приближаясь к целевому показателю НАТО.

На пресс-конференции в понедельник премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал, что увеличение оборонных расходов является "следующим большим шагом в модернизации шведской обороны".

Согласно планам правительства, в 2026 году оборонный бюджет Швеции составит 175 миллиардов крон, или 2,8% ВВП.

Дополнительное финансирование Швеция направит на инвестиции в обучение и операции НАТО, повышение суточной зарплаты призывникам, а также закупку дополнительного военного оборудования.

Кристерссон сказал, что с сегодняшним объявлением оборонный бюджет увеличился на 100 миллиардов с 2022 года. "Это беспрецедентно, если не вспоминать худшие дни холодной войны", – добавил он.

Правительственный проект бюджета, который полностью будет представлен 22 сентября, еще должен одобрить парламент Швеции.

В июне премьер Швеции подтвердил планы увеличить оборонные расходы страны до 5% ВВП.

При этом до 3,5% ВВП они должны вырасти к 2030 году.