Швеція планує оборонні витрати на рівні 3,5% ВВП у 2030 році

Швеція попередньо планує збільшити свої оборонні витрати до 3,5% ВВП до 2030 року, що є більшим і швидшим зростанням, ніж планувалося раніше.

Про це заявив у середу, 26 березня, прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначає агентство, досі прогнозувалося, що витрати на оборону досягнуть 2,4% ВВП цього року і 2,6% у 2028 році, але в уряді країни визнали – потрібно більше на тлі попереджень США про те, що європейська безпека більше не може бути першочерговим завданням Вашингтона.

Відтак Крістерссон заявив, що НАТО незабаром поставить перед країнами-членами мету витрачати від 3% до 4% ВВП, і Швеція досягне нової мети, попередня оцінка якої становить 3,5%.

"Важко точно знати, де це буде. Ми наполягаємо на тому, щоб він був достатньо високим, щоб значно підвищити здатність європейських країн НАТО захищати Європу", – зазначив прем’єр Швеції.

Крістерссон також сказав, що уряд і антиімміграційні Шведські демократи домовилися допомогти профінансувати переозброєння шляхом залучення позик на суму близько 300 млрд шведських крон (близько $29,9 млрд) протягом періоду до 2035 року.

"Нова і далекосяжна ситуація в галузі політики безпеки вимагає нових рішень, як термінових, так і довгострокових", – додав Крістерссон.

Нещодавно ЗМІ писали, що НАТО планує звернутися до європейських союзників і Канади із закликом збільшити свої запаси озброєнь і військового обладнання приблизно на 30% у найближчі кілька років.

А прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтвердив своє зобов'язання збільшити оборонний бюджет до 2% ВВП відповідно до умов, узгоджених з НАТО, і звернувся за підтримкою до своїх парламентських партнерів, пообіцявши їм, що ця політика буде здійснюватися без соціальних скорочень.

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