Сибіга розповів про зустріч з єврокомісаром з оборони у Києві

Новини — Понеділок, 15 вересня 2025, 18:31 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом, який 15 вересня перебуває у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про зміст розмови він розповів у своєму X.

Сибіга зазначив, що на зустрічі з Андрюсом Кубілюсом детально обговорювали посилення оборонної підтримки для України, а також подальшу інтеграцію українського та європейських ОПК. 

"Україна рішуче підтримує втілення у життя ключових механізмів для європейської оборони – програми SAFE, "Білої книги готовності 2030", нової програми Qualitative Military Edge, розширення виробництва боєприпасів, спільні закупівлі та проєкти", – зазначив очільник МЗС.

"Ми закликаємо до швидкого та повного використання усіх таких інструментів задля сприяння Україні з метою зупинки російської агресії та забезпечення тривалого миру у всій Європі", – додав він.

Сибіга зазначив, що бачить пріоритетними напрямками співпраці спільне серійне виробництво оборонної продукції в Україні та на території інших країн-партнерів, створення хабів обслуговування та ремонту техніки, спільних центрів розробок у сфері ОПК, інтеграцію українських компаній у європейські ланцюжки постачання. 

"Усе це дозволить забезпечити європейську безпеку на найближчі роки. Україна вже робить ключовий внесок у це. І ми готові далі масштабувати нашу співпрацю", – додав Андрій Сибіга.

Також Кубілюс зустрічався у Києві з віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

Раніше Кубілюс поділився, що більш оптимістично ставиться до перспективи інвестицій коштів з оборонного фонду SAFE на 150 мільярдів євро в українську оборонну промисловість.

