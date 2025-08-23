Кубілюс очікує, що держави ЄС інвестують позики SAFE в українську оборонку

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс сказав, що більш оптимістично ставиться до перспективи інвестицій коштів з оборонного фонду SAFE на 150 мільярдів євро в українську оборонну промисловість.

Його слова цитує "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Кубілюс припустив, що вже в листопаді Єврокомісія може оголосити, скільки з позик з фонду SAFE будуть скеровані на користь України.

Він заявив, що "значно більш оптимістичний" у порівнянні з весною, коли висловлював стурбованість, що не чув намірів брати кредити SAFE саме для закупівель в Україні.

Єврокомісар також сказав, що не знає, чи готові країни ЄС профінансувати закупівлю американської зброї на 90 мільярдів доларів, як про це після перемовин у Вашингтоні заявляв Володимир Зеленський.

Водночас він назвав ці перемовини важливими та звернув увагу на те, що "Путін нервує, він намагається дискредитувати ту зустріч".

Нагадаємо, програма Європейської комісії SAFE, яка є частиною більш широкого плану зміцнення оборони ЄС до 2030 року, передбачає 150 млрд євро у вигляді позик на інвестиції держав-членів Європейського Союзу в оборону.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн найближчими тижнями планує відвідати держави Євросоюзу, які співпрацюватимуть з Україною у сфері оборонної промисловості в рамках механізму SAFE, щоб скоординувати військову допомогу Києву.