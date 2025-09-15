Єврокомісар з питань оборони провів у Києві зустріч з віцепрем’єром Качкою

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс у понеділок зустрівся у Києві з віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

Про це Качка розповів у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Як зазначив віцепрем’єр, на зустрічі йшлося про питання оборонної промисловості, гарантій безпеки та співпраці в галузі інноваційних технологій.

"Я поінформував про прогрес у реформах та приєднанні до ЄС. Вдячний ЄС та державам-членам за військову підтримку та заохочую до подальших інвестицій у нашу оборонну спроможність", – написав Качка.

Glad to meet 🇪🇺Commissioner @KubiliusA in #Kyiv today. We discussed 🇺🇦 defence industry, security guarantees & cooperation on innovative technologies. I briefed on 🇺🇦 progress in reforms and EU accession. Grateful to the EU & Member States for military support & encourage… pic.twitter.com/pOZiMom3pd – Taras Kachka (@taraskachka) September 15, 2025

Раніше Кубілюс поділився, що більш оптимістично ставиться до перспективи інвестицій коштів з оборонного фонду SAFE на 150 мільярдів євро в українську оборонну промисловість.

Нагадаємо, програма Європейської комісії SAFE, яка є частиною більш широкого плану зміцнення оборони ЄС до 2030 року, передбачає 150 млрд євро у вигляді позик на інвестиції держав-членів Європейського Союзу в оборону.