Сибига рассказал о встрече с еврокомиссаром по обороне в Киеве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом, который сегодня находится в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", о содержании беседы он сообщил в своем X.

Сибига отметил, что на встрече с Андрюсом Кубилюсом подробно обсуждали усиление оборонной поддержки для Украины, а также дальнейшую интеграцию украинского и европейского ОПК.

Good to host in Kyiv today Ukraine’s big friend, Commissioner @KubiliusA and his strong team.



We discussed in detail the strengthening of defense support for Ukraine and further integration of the Ukrainian and European defense industries.



I thanked Commissioner Kubilius for… pic.twitter.com/EaOw5rs2lo – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 15, 2025

"Украина решительно поддерживает воплощение в жизнь ключевых механизмов для европейской обороны – программы SAFE, "Белой книги готовности 2030", новой программы Qualitative Military Edge, расширения производства боеприпасов, совместных закупок и проектов", – отметил глава МИД.

"Мы призываем к быстрому и полному использованию всех таких инструментов для содействия Украине с целью остановки российской агрессии и обеспечения длительного мира во всей Европе", – добавил он.

Сибига отметил, что видит приоритетными направлениями сотрудничества совместное серийное производство оборонной продукции в Украине и на территории других стран-партнеров, создание хабов обслуживания и ремонта техники, совместных центров разработок в сфере ОПК, интеграцию украинских компаний в европейские цепочки поставок.

"Все это позволит обеспечить европейскую безопасность на ближайшие годы. Украина уже делает ключевой вклад в это. И мы готовы дальше масштабировать наше сотрудничество", – добавил Андрей Сибига.

Также Кубилюс встречался в Киеве с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой.

Ранее Кубилюс поделился, что более оптимистично относится к перспективе инвестиций средств из оборонного фонда SAFE на 150 миллиардов евро в украинскую оборонную промышленность.

