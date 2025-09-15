Укр Рус Eng

Сибига рассказал о встрече с еврокомиссаром по обороне в Киеве

Новости — Понедельник, 15 сентября 2025, 18:31 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом, который сегодня находится в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", о содержании беседы он сообщил в своем X.

Сибига отметил, что на встрече с Андрюсом Кубилюсом подробно обсуждали усиление оборонной поддержки для Украины, а также дальнейшую интеграцию украинского и европейского ОПК.

"Украина решительно поддерживает воплощение в жизнь ключевых механизмов для европейской обороны – программы SAFE, "Белой книги готовности 2030", новой программы Qualitative Military Edge, расширения производства боеприпасов, совместных закупок и проектов", – отметил глава МИД.

"Мы призываем к быстрому и полному использованию всех таких инструментов для содействия Украине с целью остановки российской агрессии и обеспечения длительного мира во всей Европе", – добавил он.

Сибига отметил, что видит приоритетными направлениями сотрудничества совместное серийное производство оборонной продукции в Украине и на территории других стран-партнеров, создание хабов обслуживания и ремонта техники, совместных центров разработок в сфере ОПК, интеграцию украинских компаний в европейские цепочки поставок.

"Все это позволит обеспечить европейскую безопасность на ближайшие годы. Украина уже делает ключевой вклад в это. И мы готовы дальше масштабировать наше сотрудничество", – добавил Андрей Сибига.

Также Кубилюс встречался в Киеве с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой.

Ранее Кубилюс поделился, что более оптимистично относится к перспективе инвестиций средств из оборонного фонда SAFE на 150 миллиардов евро в украинскую оборонную промышленность.

Читайте также Испытание для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сибига Андрюс Кубилюс
Реклама: