Сікорський підтримує обговорення ідеї безпольотної зони над Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що особисто вважає вартим обговорення ідею про створення безпольотної зони над Україною.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сікорський сказав, що ідея безпольотної зони обговорювалась ще за президентства Джо Байдена у США.

"Технічно ми, як НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це не те рішення, яке Польща може ухвалити самостійно, а лише разом з нашими союзниками", – додав він.

За словами голови польського МЗС, Варшаві було б краще захищати свій повітряний простір, якби вона могла боротися з безпілотниками та іншими летючими об'єктами "за межами нашої території".

"Якби Україна попросила нас збивати їх (дрони. – Ред.) над своєю територією, це було б для нас перевагою. Якщо ви запитаєте мене особисто – ми повинні подумати про це", – додав він.

Це не перший раз, коли Сікорський підтримує ідею збиття над Україною російських дронів, які загрожують країнам НАТО.

Також міністр закордонних справ Польщі вважає, що урядам західних країн потрібно врахувати, що українці навчатимуть їх боротися проти РФ, а не навпаки.