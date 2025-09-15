Сікорський: українці навчатимуть Захід боротися з Росією, а не навпаки

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що урядам західних країн потрібно врахувати, що українці навчатимуть їх боротися проти РФ, а не навпаки.

Про це він сказав в інтервʼю британському виданню The Guardian, пише "Європейська правда".

Сікорський заявив, що польські команди по боротьбі із безпілотниками пройдуть навчання в українських операторів, щоб навчитися захисту від майбутніх атак.

"Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими безпілотниками, а також набагато глибший і більш актуальний досвід протистояння російській армії", – сказав він.

Він сказав, що навчання польських команд найкращим практикам боротьби з дронами відбуватиметься в навчальному центрі НАТО в Польщі, що є "безпечнішим середовищем", ніж Україна.

Польський міністр наголосив, що урядам західних країн потрібно врахувати, що українці навчатимуть їх боротися проти РФ, а не навпаки.

"Це те, що уряди західних країн повинні терміново врахувати у своїх міркуваннях: саме українці навчатимуть нас, як протистояти Росії, а не навпаки", – додав Сікорський.

Раніше ЗМІ повідомили, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.

А 12 вересня у Міноборони Польщі заявили, що співпраця з українською стороною щодо протидії безпілотникам відбуватиметься на польській території.

Того ж дня український глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що в Україну в четвер прибуде делегація військових з Польщі. Можна припустити, що йдеться про 18 вересня.

