Сикорский поддерживает обсуждение идеи бесполетной зоны над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что лично считает достойной обсуждения идею о создании бесполетной зоны над Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сикорский сказал, что идея бесполетной зоны обсуждалась еще при президентстве Джо Байдена в США.

"Технически мы, как НАТО и ЕС, могли бы это сделать, но это не то решение, которое Польша может принять самостоятельно, а только вместе с нашими союзниками", – добавил он.

По словам главы польского МИД, Варшаве было бы лучше защищать свое воздушное пространство, если бы она могла бороться с беспилотниками и другими летающими объектами "за пределами нашей территории".

"Если бы Украина попросила нас сбивать их (дроны. – Ред.) над своей территорией, это было бы для нас преимуществом. Если вы спросите меня лично, мы должны подумать об этом", – добавил он.

Это не первый раз, когда Сикорский поддерживает идею сбивания над Украиной российских дронов, которые угрожают странам НАТО.

Также министр иностранных дел Польши считает, что правительствам западных стран нужно учесть, что украинцы будут учить их бороться против РФ, а не наоборот.