Навроцький: потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни

Новий президент Польщі Кароль Навроцький закликав НАТО посилити свої зусилля, аби "бути готовим до війни".

Про це він сказав у інтерв’ю Bild, пише "Європейська правда".

Навроцький, який відвідує із візитом Німеччину після того, як повітряний простір його країни порушили російські безпілотники, заявив, що НАТО має посилити свої зусилля, аби "бути готовим до війни".

"Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб бути готовими до війни. Бо це єдиний спосіб забезпечити мир", – акцентував він.

Щодо масованого вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, Навроцький заявив, що не має сумнівів, "що це була атака, спрямована безпосередньо з Москви". Він припустив, що більше "таких атак на територію НАТО" не буде.

"НАТО буде ще краще підготовленим", – сказав він.

Окрім цього, Навроцький також погоджується з вимогою президента США Дональда Трампа, щоб члени НАТО припинили весь імпорт нафти з Росії.

"Всі країни, які прагнуть миру і свободи, повинні відмовитися від субсидування Російської Федерації", – додав польський президент.

Нагадаємо, минулого тижня польський повітряний простір порушили майже два десятки російських безпілотників, що залетіли з України та Білорусі.

У відповідь генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий".

Вже 13 вересня у Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої місії.

А 15 вересня ввечері у Польщі знешкодили безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією.