Навроцкий: нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне

Новый президент Польши Кароль Навроцкий призвал НАТО усилить свои усилия, чтобы "быть готовым к войне".

Об этом он сказал в интервью Bild, пишет "Европейская правда".

Навроцкий, который посещает с визитом Германию после того, как воздушное пространство его страны нарушили российские беспилотники, заявил, что НАТО должно усилить свои усилия, чтобы "быть готовым к войне".

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы быть готовыми к войне. Потому что это единственный способ обеспечить мир", – подчеркнул он.

Относительно массированного вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши Навроцкий заявил, что не имеет сомнений, "что это была атака, направленная непосредственно из Москвы". Он предположил, что больше "таких атак на территорию НАТО" не будет.

"НАТО будет еще лучше подготовлено", – сказал он.

Кроме этого, Навроцкий также соглашается с требованием президента США Дональда Трампа, чтобы члены НАТО прекратили весь импорт нефти из России.

"Все страны, которые стремятся к миру и свободе, должны отказаться от субсидирования Российской Федерации", – добавил польский президент.

Напомним, на прошлой неделе польское воздушное пространство нарушили почти два десятка российских беспилотников, залетевших из Украины и Беларуси.

В ответ генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж".

Уже 13 сентября в Польше сообщили о фактическом старте анонсированной миссии.

А 15 сентября вечером в Польше обезвредили беспилотник, который летал над правительственными зданиями и президентской резиденцией.