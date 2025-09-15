Туск заявив про знешкодження дрона, який літав центром Варшави

У Польщі знешкодили безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це ввечері в понеділок заявив на Х премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

За словами Туска, Служба охорони держави Польщі в понеділок знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями на вулиці Парковій та палацом Бельведер – однією з резиденцій президента Польщі.

"Затримано двох громадян Білорусі. Поліція розслідує обставини інциденту", – додав польський премʼєр, не уточнивши подробиць.

Про інцидент стало відомо після того, як минулого тижня польський повітряний простір порушили майже два десятки російських безпілотників, що залетіли з України та Білорусі.

У відповідь генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий".

Вже 13 вересня у Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої місії.