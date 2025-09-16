Трамп требует $15 млрд у The New York Times за клевету и распространение слухов

Президент США Дональд Трамп подал иск против газеты New York Times, четырех ее репортеров и издательства Penguin Random House на сумму не менее $15 млрд.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как свидетельствует его иск, Трамп обвинил их в клевете и диффамации, сославшись на ущерб, нанесенный его репутации.

В иске Трампа упоминается серия статей New York Times, одна из которых – редакционная статья перед президентскими выборами 2024 года, в которой говорилось, что он не подходит для этой должности, а также книга, опубликованная издательством Penguin в 2024 году под названием "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха".

"Ответчики злонамеренно опубликовали книгу и статьи, зная, что эти публикации содержат отвратительные искажения и выдумки о президенте Трампе", – говорится в иске.

Адвокаты Трампа заявили, что эти публикации нанесли ущерб бизнесу и личной репутации американского президента, тем самым нанеся значительный "экономический ущерб ценности его бренда и значительный ущерб его будущим финансовым перспективам".

"Ущерб, нанесенный ценности акций TMTG, является одним из примеров того, как диффамация ответчиков нанесла ущерб президенту Трампу", – заявили его адвокаты, ссылаясь на "резкое падение цены акций".

Акции TMTG в последние месяцы находились под давлением из-за опасений по поводу окончания так называемого периода блокировки, связанного с дебютом компании на фондовом рынке в марте.

Отметим, это не первый раз, когда Трамп нацеливается на СМИ. В частности, в феврале Белый дом запретил журналистам информационного агентства Associated Press доступ в Овальный кабинет и президентский борт Air Force One из-за отказа использовать название "Американский залив".

В конце февраля агентство Associated Press подало в суд на администрацию Трампа за отстранение от участия в президентских мероприятиях.

В апреле федеральный судья обязал Белый дом восстановить участие агентства Associated Press в президентском пуле журналистов.