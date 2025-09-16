На східному кордоні Естонії побудують 40-кілометровий протитанковий рів

На східному кордоні Естонії розпочалося будівництво великих прикордонних оборонних споруд.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

Як пише мовник, протягом наступних двох років вздовж східного кордону буде викопано 40-кілометровий протитанковий рів, який є частиною запланованої системи Балтійської оборонної зони в Естонії.

Зазначається, що поки півкілометровий протитанковий рів був викопаний за межами паркану в селі Вінскі поблизу Меремяе, майбутні протитанкові рови будуть викопані всередині затримного паркану, який також буде обладнаний "зубами дракона" та колючим дротом.

Скриншот: Google maps

"Оскільки у нас є хороший природний бар'єр на північному сході Естонії у вигляді річки Нарви та озера Пейпсі на сході, ми плануємо побудувати 40-кілометровий протитанковий рів на південному сході Естонії, щоб зупинити ворога. Тобто вздовж усього кордону, де це необхідно", – сказав підполковник Айнар Афанасьєв, начальник штабу Збройних сил.

За його словами, у болотистих районах це не потрібно, тому що "туди неможливо дістатися з технікою".

"До кінця 2027 року ми повинні мати готовими понад 40 кілометрів протитанкових ровів. А також майже 600 бункерів", – зазначив військовий.

Керівник проєкту відділу закупівель RKIK Армін Сііліваск зазначив, що цього року планують створити два пункти підтримки: один у північно-східній Естонії, а інший – у південно-східній Естонії, що налічуватимуть до 14 пунктів, які будуть додатково розміщені в ландшафті.

"Цього року ми також плануємо створити склади. Наразі всі матеріали для бар'єрів знаходяться на тимчасових складах, але цього року ми перевеземо їх на склади, щоб ці матеріали були якомога ближче до пунктів підтримки", – додав він.

Естонія – одна з країн ЄС, які історично мали найбільші площі боліт, та одна з передовиків у політиці їхнього відновлення після того, як у минулому багато заболочених територій осушили задля сільського господарства.

Втім, перші кроки у цьому напрямку вже зіткнулися зі спротивом місцевих мешканців та стали на паузу.

Наприкінці серпня писали, що в Естонії розмірковують над доцільністю відновити болота і торфовища, що існували в минулому, як природної перешкоди, що у разі потенційного вторгнення РФ допоможе стримати вороже військо.

Фінляндія нещодавно завершила будівництво першої ділянки паркану вздовж 1340-кілометрового кордону з Росією.