На восточной границе Эстонии построят 40-километровый противотанковый ров

На восточной границе Эстонии началось строительство крупных пограничных оборонительных сооружений.

Об этом пишет ERR, передает "Европейская правда".

Как пишет вещатель, в течение следующих двух лет вдоль восточной границы будет выкопан 40-километровый противотанковый ров, который является частью запланированной системы Балтийской оборонной зоны в Эстонии.

Отмечается, что пока полукилометровый противотанковый ров был выкопан за пределами забора в деревне Вински близ Меремяе, будущие противотанковые рвы будут выкопаны внутри задерживающего забора, который также будет оборудован "зубами дракона" и колючей проволокой.

Скриншот: Google maps

"Поскольку у нас есть хороший природный барьер на северо-востоке Эстонии в виде реки Нарвы и озера Пейпси на востоке, мы планируем построить 40-километровый противотанковый ров на юго-востоке Эстонии, чтобы остановить врага. То есть вдоль всей границы, где это необходимо", – сказал подполковник Айнар Афанасьев, начальник штаба Вооруженных сил.

По его словам, в болотистых районах это не нужно, потому что "туда невозможно добраться с техникой".

"К концу 2027 года мы должны иметь готовыми более 40 километров противотанковых рвов. А также почти 600 бункеров", – отметил военный.

Руководитель проекта отдела закупок RKIK Армин Сииливаск отметил, что в этом году планируют создать два пункта поддержки: один в северо-восточной Эстонии, а другой – в юго-восточной Эстонии, которые будут насчитывать до 14 пунктов, которые будут дополнительно размещены в ландшафте.

"В этом году мы также планируем создать склады. Сейчас все материалы для барьеров находятся на временных складах, но в этом году мы перевезем их на склады, чтобы эти материалы были как можно ближе к пунктам поддержки", – добавил он.

Эстония – одна из стран ЕС, которые исторически имели самые большие площади болот, и одна из передовых в политике их восстановления после того, как в прошлом многие заболоченные территории осушили для сельского хозяйства.

Впрочем, первые шаги в этом направлении уже столкнулись с сопротивлением местных жителей и приостановились.

В конце августа писали, что в Эстонии размышляют над целесообразностью восстановить болота и торфяники, существовавшие в прошлом, как естественное препятствие, которое в случае потенциального вторжения РФ поможет сдержать вражескую армию.

Финляндия недавно завершила строительство первого участка забора вдоль 1340-километровой границы с Россией.