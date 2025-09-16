У президента Литви прокоментували рішення США зняти санкції з "Белавіа"

Головний радник президента Литви Фредерікас Янсонас каже, що ймовірність зняття США санкцій з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа" після звільнення ув'язнених із Білорусі "витала в повітрі".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Янсонаса наводить LRT.

Водночас радник литовського президента наголосив, що це рішення не стосується Литви, оскільки санкції, запроваджені Європейським Союзом лишаються чинними.

"У цьому випадку інформація про те, що це (зняття санкцій з "Белавіа". – Ред.) може статися, витала в повітрі", – сказав він.

Янсонас зазначив, що послаблення санкцій – це "повністю суверенне рішення Америки", яке жодним чином не зачіпає Литву.

"У принципі, наші відносини з Білоруссю засновані не на американських санкціях, а на санкціях ЄС, і вони ніяк не змінюються", – додав він.

Коментуючи критику цього рішення з боку низки експертів і оглядачів, Янсонас зауважив, що дуже складно давати оцінку подібним ситуаціям.

"Коли ти сидиш у теплі на дивані у Вільнюсі і просто думаєш про вселенське добро і зло, у тебе може бути одна думка, якщо тебе засудили до ув'язнення в білоруській в'язниці до 2035 року, то те, що називають обміном сидячи на дивані, здається тобі порятунком життя. Тож давайте також ставитися до цього, враховуючи те, з якого боку барикад ти дивишся на цей світ", – підкреслив він.

Як відомо, 11 вересня США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Своєю чергою режим Александра Лукашенка звільнив 52 політв’язнів. Серед звільнених у тому числі співробітник представництва ЄС у Білорусі.