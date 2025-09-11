Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що в межах звільнення режимом Александра Лукашенка у Білорусі понад 50 політв’язнів, на волю вийшов співробітник делегації ЄС у Мінську.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У четвер, 11 вересня, співробітник делегації ЄС у Мінську був звільнений з-під арешту в Білорусі.

"Це велике полегшення. Я радію разом із його родиною та друзями. Хочу подякувати нашим американським партнерам за їхні зусилля та активну участь у сприянні його звільненню", – написала Каллас.

Як відомо, цього дня режим Лукашенка звільнив 52 політв’язні – всі вони вже перетнули білоруський кордон і перебувають у Литві.

Президент Литви на пресконференції заявив, що серед звільнених в'язнів – "опозиціонери, журналісти, учасники протестів, громадяни іноземних держав, які перебували в білоруських в'язницях".

Також стало відомо, що США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Нагадаємо, Трамп заявив про "чудову розмову з дуже шанованим" Лукашенком 15 серпня – перед своєю зустріччю з Владіміром Путіним на Алясці.