У президента Литвы прокомментировали решение США снять санкции с "Белавиа"

Главный советник президента Литвы Фредерикас Янсонас говорит, что вероятность снятия США санкций с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" после освобождения заключенных из Беларуси "витала в воздухе".

Как сообщает "Европейская правда", заявление Янсонаса приводит LRT.

В то же время советник литовского президента подчеркнул, что это решение не касается Литвы, поскольку санкции, введенные Европейским Союзом остаются в силе.

"В этом случае информация о том, что это (снятие санкций с „Белавиа". – Ред.) может произойти, витала в воздухе", – сказал он.

Янсонас отметил, что ослабление санкции – это "полностью суверенное решение Америки", которое никоим образом не затрагивает Литву.

"В принципе, наши отношения с Беларусью основаны не на американских санкциях, а на санкциях ЕС, и они никак не меняются", – добавил он.

Комментируя критику этого решения со стороны ряда экспертов и обозревателей, Янсонас заметил, что очень сложно давать оценку подобным ситуациям.

"Когда ты сидишь в тепле на диване в Вильнюсе и просто думаешь о вселенском добре и зле, у тебя может быть одна мысль, если тебя приговорили к заключению в белорусской тюрьме до 2035 года, то то, что называют обменом сидя на диване, кажется тебе спасением жизни. Поэтому давайте также относиться к этому, учитывая то, с какой стороны баррикад ты смотришь на этот мир", – подчеркнул он.

Как известно, 11 сентября США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

В свою очередь режим Александра Лукашенко освободил 52 политзаключенных. Среди освобожденных в том числе сотрудник представительства ЕС в Беларуси.