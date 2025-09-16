Швеція хоче посилити закони про протести через пропалестинських демонстрантів

Уряд Швеції розглядає можливість посилення законів про протести після того, як минулого тижня пропалестинські демонстранти влаштували сутички з міністрами біля будівлі парламенту.

Про це заявив шведський прем’єр Ульф Крістерссон, якого цитує Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Дебати розгорілися після того, як минулого тижня пропалестинські демонстранти пішли за міністром цивільної оборони Карлом-Оскаром Боліном із парламенту, кричачи і поводячись так, що посадовці схарактеризували це як загрозливу поведінку.

Аналогічні протести в Гетеборзі та Мальме були спрямовані проти єврейської меншини, що Крістерссон назвав "абсолютно необґрунтованим".

Того ж дня міністр юстиції Гуннар Стрьоммер скликав лідерів парламентських фракцій, а також керівників поліції і служб безпеки для обговорення інцидентів.

"Є вагомі причини переглянути, чи правильно працює ця система. Ми не можемо допустити, щоб усі світові конфлікти розгорталися на шведських вулицях", – заявив Крістерссон.

Лідерка християнських демократів Ебба Буш і депутатка Європарламенту від цієї партії Аліса Теодореску Мове закликали до жорсткіших заходів, назвавши протести частиною "радикального палестинського руху".

Вони запропонували, щоб особи, які беруть участь в "антисоціальній домінуючій поведінці", піддавалися обмежувальним заходам і забороні на відвідування громадських місць.

Лідерка опозиції Магдалена Андерссон із Соціал-демократичної партії також засудила ці інциденти.

"У Швеції існує сильна свобода зібрань, але те, що сталося з Боліном, було неприйнятно. Зрештою, забезпечення безпеки в громадських місцях, навіть під час демонстрацій, є обов'язком поліції", – заявила вона.

Нагадаємо, в Іспанії місцеві політики вступили у суперечку через пропалестинські протести в Мадриді під час велогонки Vuelta a Espana.

А прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала свого іспанського колегу Педро Санчеса за підтримку пропалестинських протестувальників, через яких була достроково припинена велосипедна гонка Vuelta a Espana.

Вона зазначила, що "категорично не згодна" з похвалою протестувальників від Санчеса і натомість "хоче віддати шану спортсменам та всім, хто не псує нічого іншим".