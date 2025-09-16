Швеция хочет ужесточить законы о протестах из-за пропалестинских демонстрантов

Правительство Швеции рассматривает возможность ужесточения законов о протестах после того, как на прошлой неделе пропалестинские демонстранты устроили столкновения с министрами у здания парламента.

Об этом заявил шведский премьер Ульф Кристерссон, которого цитирует Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Дебаты разгорелись после того, как на прошлой неделе пропалестинские демонстранты последовали за министром гражданской обороны Карлом-Оскаром Болином из парламента, крича и ведя себя так, что чиновники охарактеризовали это как угрожающее поведение.

Аналогичные протесты в Гетеборге и Мальме были направлены против еврейского меньшинства, что Кристерссон назвал "абсолютно необоснованным".

В тот же день министр юстиции Гуннар Стрёммер созвал лидеров парламентских фракций, а также руководителей полиции и служб безопасности для обсуждения инцидентов.

"Есть веские причины пересмотреть, правильно ли работает эта система. Мы не можем допустить, чтобы все мировые конфликты разворачивались на шведских улицах", – заявил Кристерссон.

Лидер христианских демократов Эбба Буш и депутат Европарламента от этой партии Алиса Теодореску Мове призвали к более жестким мерам, назвав протесты частью "радикального палестинского движения".

Они предложили, чтобы лица, участвующие в "антисоциальном доминирующем поведении", подвергались ограничительным мерам и запрету на посещение общественных мест.

Лидер оппозиции Магдалена Андерссон из Социал-демократической партии также осудила эти инциденты.

"В Швеции существует сильная свобода собраний, но то, что произошло с Болином, было неприемлемо. В конце концов, обеспечение безопасности в общественных местах, даже во время демонстраций, является обязанностью полиции", – заявила она.

Напомним, в Испании местные политики вступили в спор из-за пропалестинских протестов в Мадриде во время велогонки Vuelta a Espana.

А премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала своего испанского коллегу Педро Санчеса за поддержку пропалестинских протестующих, из-за которых была досрочно прекращена велосипедная гонка Vuelta a Espana.

Она отметила, что "категорически не согласна" с похвалой протестующих от Санчеса и вместо этого "хочет отдать дань уважения спортсменам и всем, кто не портит ничего другим".