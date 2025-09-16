Литва заборонила в’їзд екслідерці Гагаузії, пов’язаній з молдовським олігархом Шором

Литва у вівторок, 16 вересня, оголосила про заборону на в’їзд ексочільниці молдовського автономного регіону Гагаузія Ірині Влах.

Про це повідомило литовське Міністерство закордонних справ в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в МЗС Литви, санкції щодо Влах були запроваджені через її "активну роль та сприяння втручанню Росії в демократичні процеси та внутрішні справи Молдови".

"Литва розглядатиме представників Росії як загрозу національній безпеці відповідно до позиції Молдови та інших міжнародних партнерів. Руки Росії довгі, але список російських помічників і тих, хто піддається санкціям, буде ще довшим", – йдеться у заяві.

28 серпня стало відомо, що Канада запровадила персональні санкції проти 16 громадян Молдови, які входять до проросійських партій або так чи інакше пов'язані з Іланом Шором. Серед них – Ірина Влах, лідер партії "Шанс" Олексій Лунгу, ексдепутати Ірина Лозован та Олександр Нестеровський, які втекли від правосуддя, та інші.

Це було перше офіційне визнання західним урядом повʼязаності колишньої башканки Гагаузії Ірини Влах із олігархом-утікачем Іланом Шором, до проросійського блоку якого вона долучилась у липні.

Нещодавно прем’єр Молдови Дорін Речан оголошував, що Податкова служба заблокує рахунки колишньої лідерки автономного регіону Гагаузії та лідерки партії "Серце Молдови" Ірини Влах, яка є соратницею проросійського олігарха Ілана Шора.