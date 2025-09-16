Литва запретила въезд экс-лидеру Гагаузии, связанной с молдавским олигархом Шором

Литва во вторник, 16 сентября, объявила о запрете на въезд экс-главе молдавского автономного региона Гагаузия Ирине Влах.

Об этом сообщило литовское Министерство иностранных дел в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в МИД Литвы, санкции в отношении Влах были введены из-за ее "активной роли и содействия вмешательству России в демократические процессы и внутренние дела Молдовы".

"Литва будет рассматривать представителей России как угрозу национальной безопасности в соответствии с позицией Молдовы и других международных партнеров. Руки России длинные, но список российских помощников и тех, кто подвергается санкциям, будет еще длиннее", – говорится в заявлении.

28 августа стало известно, что Канада ввела персональные санкции против 16 граждан Молдовы, которые входят в пророссийские партии или так или иначе связаны с Иланом Шором. Среди них – Ирина Влах, лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу, экс-депутаты Ирина Лозован и Александр Нестеровский, которые сбежали от правосудия, и другие.

Это было первое официальное признание западным правительством связанности бывшей башканки Гагаузии Ирины Влах с беглым олигархом Иланом Шором, к пророссийскому блоку которого она присоединилась в июле.

Недавно премьер Молдовы Дорин Речан объявлял, что Налоговая служба заблокирует счета бывшего лидера автономного региона Гагаузии и лидера партии "Сердце Молдовы" Ирины Влах, которая является соратницей пророссийского олигарха Илана Шора.