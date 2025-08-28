Канада накладає санкції проти агентів Ілана Шора, зокрема глави Гагаузії

Міністерство закордонних справ Канади в четвер оголосило про санкції проти 16 фізичних та двох юридичних осіб, повʼязаних із проросійським молдовським олігархом-утікачем Іланом Шором.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті канадського МЗС.

Під санкції Канади потрапили, серед іншого, башкан (глава) Гагаузії Євгенія Гуцул та її попередниця Ірина Влах, а також проросійський політичний блок Шора "Перемога".

Також під санкції потрапила колишня прокурорка Молдови Вікторія Фуртуне, яка входить до орбіти Шора та стала відома в Україні зазіханнями на частину Одещини.

До санкційного списку увійшли представники проросійських ЗМІ з Молдови, які займаються поширенням дезінформації, а також інші учасники зловмисних операцій Росії за кордоном, ідеться в повідомленні.

Канадське зовнішньополітичне відомство стверджує, що вони "брали активну участь у скоординованих діях, спрямованих на дестабілізацію демократично обраного уряду Молдови" та пов’язані з Іланом Шором.

Також у повідомленні зазначається, що повʼязані з Шором субʼєкти "активізують свої зусилля з метою втручання у наступні парламентські вибори в Молдові, які відбудуться 28 вересня 2025 року".

Зазначимо, що йдеться про перше офіційне визнання західним урядом повʼязаності колишньої башкана Гагаузії Ірини Влах із олігархом-утікачем Шором, до проросійського блоку якого вона долучилась у липні.

У середині липня Рада ЄС наклала санкції на сімох осіб і три організації, відповідальні за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету і незалежності Молдови.