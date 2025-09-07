У Молдові заблокують рахунки екслідерки Гагаузії, яка потрапила під санкції Канади

У Молдові Податкова служба заблокує рахунки колишньої лідерки автономного регіону Гагаузії та лідерки партії "Серце Молдови" Ірини Влах, яка є соратницею проросійського олігарха Ілана Шора і нещодавно потрапила під санкції Канади.

Про це оголосив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє "Європейська правда".

За словами Речана, 5 вересня Міжвідомча наглядова рада ухвалила рішення про застосування міжнародних обмежувальних заходів Канади, "запроваджених проти зловмисної діяльності Росії та її втручання у справи Республіки Молдова".

"У зв'язку з цим Податкова служба протягом 2 днів заблокує кошти та економічні ресурси Ірини Влах", – додав він.

У партії "Серце Молдови" розцінили це як політичний тиск, повідомляє NewsMaker. За словами представниці політчили Діани Росіпану, влада спочатку домоглася занесення Влах до санкційного списку, а потім посилається на це для запровадження обмежень усередині країни.

"Усе робиться для того, щоб змусити нас замовкнути. Але що більший тиск, то сильнішими і вмотивованішими ми стаємо, щоб продовжувати боротьбу з найогиднішим режимом з усіх, що коли-небудь були при владі в Республіці Молдова", – додала вона.

28 серпня стало відомо, що Канада запровадила персональні санкції проти 16 громадян Молдови, які входять до проросійських партій або так чи інакше пов'язані з Іланом Шором. Серед них – Ірина Влах, лідер партії "Шанс" Олексій Лунгу, ексдепутати Ірина Лозован та Олександр Нестеровський, які втекли від правосуддя, та інші.

Зазначимо, що йдеться про перше офіційне визнання західним урядом повʼязаності колишньої башканки Гагаузії Ірини Влах із олігархом-утікачем Шором, до проросійського блоку якого вона долучилась у липні.

У середині липня Рада ЄС наклала санкції на сімох осіб і три організації, відповідальні за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету і незалежності Молдови.

Як відомо, 28 вересня у Молдові пройдуть парламентські вибори, від яких залежить подальший проєвропейський курс країни.

Детально про передвиборчу ситуацію – у статті Два плани протидії Кремлю: як партія Санду планує зберегти владу на виборах у Молдові.