Президент Румунії розповів про ставлення до створення безпольотної зони над Україною

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що "швидше" не підтримує ідею щодо створення безпольотної зони над Україною, однак не виключив, що може змінити думку.

Заяву румунського президента наводить Agerpres, повідомляє "Європейська правда".

Дан зазначив, що в Румунії проходили попередні дискусії щодо підтримки безпольотної зони над Україною з представниками уряду, радниками, військовими та фахівцями з питань зовнішньої політики.

"Наразі ми схиляємося до того, що ні. Але, залежно від того, як розвиватимуться події, ми можемо передумати…Існують міжнародні конвенції про те, що означає перебувати в конфлікті чи ні. І в цьому питанні, згідно з більшістю інтерпретацій, робити це означає якимось чином брати участь у конфлікті", – сказав він.

Після того як минулого тижня велика кількість російських дронів увійшла в повітряний простір Польщі в Європі почали дискутувати про можливість збиття ракет і дронів у повітряному просторі України.

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає вартою обговорення ідею про створення безпольотної зони над Україною.

Це не перший раз, коли Сікорський підтримує ідею збиття над Україною російських дронів, які загрожують країнам НАТО.

Також міністр закордонних справ Польщі вважає, що урядам західних країн потрібно врахувати, що українці навчатимуть їх боротися проти РФ, а не навпаки.