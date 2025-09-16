Президент Румынии рассказал об отношении к созданию бесполетной зоны над Украиной

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что "скорее" не поддерживает идею о создании бесполетной зоны над Украиной, однако не исключил, что может изменить мнение.

Заявление румынского президента приводит Agerpres, сообщает "Европейская правда".

Дан отметил, что в Румынии проходили предварительные дискуссии по поддержке бесполетной зоны над Украиной с представителями правительства, советниками, военными и специалистами по вопросам внешней политики.

"Сейчас мы склоняемся к тому, что нет. Но, в зависимости от того, как будут развиваться события, мы можем передумать...Существуют международные конвенции о том, что значит находиться в конфликте или нет. И в этом вопросе, согласно большинству интерпретаций, делать это означает каким-то образом участвовать в конфликте", – сказал он.

После того, как на прошлой неделе большое количество российских дронов вошло в воздушное пространство Польши в Европе начали дискутировать о возможности сбивания ракет и дронов в воздушном пространстве Украины.

В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает достойным обсуждения идею о создании бесполетной зоны над Украиной.

Это не первый раз, когда Сикорский поддерживает идею сбивания над Украиной российских дронов, которые угрожают странам НАТО.

Также министр иностранных дел Польши считает, что правительствам западных стран нужно учесть, что украинцы будут учить их бороться против РФ, а не наоборот.