Німеччина і Швеція критикують Ізраїль за наземний наступ на Газу

Німеччина та Швеція розкритикували дії Ізраїлю, який почав наземний наступ на місто Газа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Зокрема, глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль назвав дії Ізраїлю "абсолютно неправильними" і закликав до термінових переговорів про припинення вогню і звільнення заручників.

"Відновлення наступу на місто Газа – це... абсолютно неправильний шлях", – сказав він на пресконференції зі своєю шведською колегою Марією Мальмер Стенергард.

Стенергард своєю чергою також критично оцінила цей крок.

"Ми, зі шведського боку, надзвичайно стурбовані, і ми дуже чітко заявили з самого початку, коли ці плани були представлені, що будь-яка зміна території силою буде порушенням міжнародного права, і ми надзвичайно стурбовані ситуацією в Газі", – зазначила вона.

Очільниця шведського МЗС закликала чинити більший тиск на ізраїльський уряд, зокрема, зупинити торговельну частину Угоди про асоціацію, або накласти санкції "на екстремістських міністрів в ізраїльському уряді".

Минулого тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що виконавча влада ЄС займе більш жорстку позицію щодо Ізраїлю через війну, призупинивши виплати країні та застосувавши санкції до тих, кого вона назвала "екстремістськими міністрами" та насильницькими поселенцями.

У середині вересня Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю проголосувала за схвалення декларації щодо вирішення конфлікту між Ізраїлем і палестинцями за принципом "двох держав".