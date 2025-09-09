Каллас: Брюссель готовий вжити заходів щодо Ізраїлю, але країни ЄС блокують прогрес

Висока представниця ЄС у закордонних справах і з питань безпеки Кая Каллас заявила, що Європейська комісія готова призупинити торговельні відносини та припинити науково-дослідне партнерство з Ізраїлем, але національні уряди перешкоджають подальшим крокам.

Про це вона сказала у вівторок, 9 вересня, під час дебатів у Європейському парламенті, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Каллас заявила, що варіанти подальших дій ЄС – чіткі та залишаються на столі. Водночас вона визнала, що держави-члени ЄС "не можуть дійти згоди щодо того, як змусити уряд Ізраїлю змінити курс".

"Ми не можемо діяти як союз, доки держави-члени не дійдуть згоди щодо того, що робити", – зазначила вона.

Головна дипломатка ЄС зазначила, що Євросоюз підготував "перелік" можливих варіантів тиску на ізраїльський уряд, включно із пропозицією припинити торговельні зв'язки та призупинити участь країни у фонді досліджень та інновацій Horizon, але додала, що "немає єдиної думки щодо подальших кроків".

"Були деякі позитивні зрушення: з 10 липня по 1 вересня в'їхало 2904 вантажівки, тоді як з березня по липень в сектор Гази не в'їхала жодна вантажівка. Я вважаю, що ми повинні продовжувати дипломатичні зусилля з Ізраїлем, тому що без переговорів ми нічого не досягнемо", – додала Каллас.

Зазначимо, Єврокомісія запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи, у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.

А сіністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна поки що не погодиться з пропозицією Європейської комісії щодо введення санкцій проти Ізраїлю за гуманітарну ситуацію в секторі Гази.

Читайте також, як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі.