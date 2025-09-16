Германия и Швеция критикуют Израиль за наземное наступление на Газу

Германия и Швеция раскритиковали действия Израиля, который начал наземное наступление на город Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В частности, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль назвал действия Израиля "абсолютно неправильными" и призвал к срочным переговорам о прекращении огня и освобождении заложников.

"Возобновление наступления на город Газа – это... абсолютно неправильный путь", – сказал он на пресс-конференции со своей шведской коллегой Марией Мальмер Стенергард.

Стенергард в свою очередь также критически оценила этот шаг.

"Мы, со шведской стороны, чрезвычайно обеспокоены, и мы очень четко заявили с самого начала, когда эти планы были представлены, что любое изменение территории силой будет нарушением международного права, и мы чрезвычайно обеспокоены ситуацией в Газе", – отметила она.

Глава шведского МИД призвала оказать большее давление на израильское правительство, в частности, остановить торговую часть Соглашения об ассоциации, или наложить санкции "на экстремистских министров в израильском правительстве".

На прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что исполнительная власть ЕС займет более жесткую позицию в отношении Израиля из-за войны, приостановив выплаты стране и применив санкции к тем, кого она назвала "экстремистскими министрами" и насильственными поселенцами.

В середине сентября Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством проголосовала за одобрение декларации по решению конфликта между Израилем и палестинцами по принципу "двух государств".