ЗМІ: дах будинка у Польщі під час вторгнення БпЛА розвалив не дрон, а ракета з винищувача

Дах будинку, що постраждав під час вторгнення російських БпЛА до Польщі, ймовірно зруйнував не збитий безпілотник, а ракета з F-16, у якої не спрацювала система наведення.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

Польська прокуратура поки не розкриває інформації про "невстановлений об’єкт", що зруйнував дах будинку у селі Вирики на Люблінщині 10 вересня під час безпрецедентного вторгнення російських БпЛА до Польщі; у Міноборони також не розкривали деталей.

Rzeczpospolita з посиланням на свої джерела стверджує, що скоріш за все це був не збитий апарат типу "Шахед", а ракета "повітря-повітря" з F-16 довжиною біля 3 метрів і вагою понад 150 кг, у якій не спрацювала система наведення.

Руйнування могли бути значно гіршими, але, на щастя, ракета не перейшла у "бойовий" режим та не вибухнула – тому що активувалися запобіжники, повідомив співрозмовник.

За інформацією видання, слідчі вже розібралися, що відбулося, проте не розкривають інформацію для загалу.

Мер Вириків повідомив, що відновлення знищеного даху буде коштувати близько 50 тисяч злотих. Власникам запропонували інше тимчасове житло.

Нагадаємо, це єдиний випадок руйнувань внаслідок першого масового вторгнення російських БпЛА у Польщу 10 вересня, яких було загалом близько двох десятків. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли на майже 300 км від східного кордону.

З 13 вересня у Польщі почали розгортати нову місію НАТО "Східний вартовий" у відповідь на цей інцидент.

