СМИ: крышу дома в Польше во время вторжения БПЛА развалил не дрон, а ракета с F-16

Крышу дома, пострадавшего во время вторжения российских БПЛА в Польшу, вероятно, разрушил не сбитый беспилотник, а ракета с F-16, у которой не сработала система наведения.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

Польская прокуратура пока не раскрывает информации о "неустановленном объекте", разрушившем крышу дома в селе Вырыки в Люблинском воеводстве 10 сентября во время беспрецедентного вторжения российских БПЛА в Польшу; в Минобороны также не раскрывали подробностей.

Rzeczpospolita со ссылкой на свои источники утверждает, что это был не сбитый аппарат типа "Шахед", а ракета "воздух-воздух" с F-16 длиной около 3 метров и весом более 150 кг, у которой не сработала система наведения.

Разрушения могли быть значительно хуже, но, к счастью, ракета не перешла в "боевой" режим и не взорвалась – потому что сработали предохранители, сообщил собеседник.

По информации издания, следователи уже разобрались, что произошло, однако не раскрывают информацию для общественности.

Мэр Вырыков сообщил, что восстановление уничтоженной крыши будет стоить около 50 тысяч злотых. Владельцам предложили другое временное жилье.

Напомним, это единственный случай разрушений в результате первого массового вторжения российских БПЛА в Польшу 10 сентября, которых было около двух десятков. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

С 13 сентября в Польше начали разворачивать новую миссию НАТО "Восточный страж" в ответ на этот инцидент.

