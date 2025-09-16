Австрія: три монахині втекли з будинку для літніх людей і захопили колишній монастир

Три літні монахині в Австрії, яких відправили до будинку для літніх людей, втекли звідти та оселились у своєму колишньому монастирі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Монахині-августинки Бернадетта, Регіна та Рита кілька десятиліть жили в монастирі Гольденштайн поблизу Зальцбурга. Однак монастирська громада скорочувалася і була офіційно розпущена на початку 2024 року.

Вже у 2022 році монастир перейшов у власність Зальцбурзької архієпархії та монастиря каноніків Райхерсберга. Монахиням, що залишилися, було гарантовано довічне право на проживання, але "до тих пір, поки дозволяє стан здоров'я і духовний стан".

Жінки, яким уже за 80 років, у 2023 році були госпіталізовані через погане самопочуття й після цього призначені до церковного будинку для літніх людей. За словами сестри Бернадетти, в монастирі змінили замки, і жінки не могли зайти у свої кімнати та навіть отримати доступ до власних речей.

На початку вересня події для трьох монахинь набули несподіваного повороту: за допомогою слюсаря та кількох прихильників вони знову отримали доступ до старого монастиря.

Сестра Бернадетта розповіла австрійським ЗМІ, що не хоче жити в будинку престарілих і вже "точно там не помре". Прихильники монахинь допомагають жінкам із побутом і висвітлюють їхнє життя в Instagram, де за їхньою сторінкою стежать понад 15 тисяч людей.

Церковне керівництво у Зальцбурзі й далі наполягає, що монахині не можуть жити у старому монастирі. Яким чином буде вирішена ця ситуація, наразі невідомо.

У 2022 році повідомлялось, що група черниць з іспанської Майорки через суд домоглася права власності на монастир святої Ізабель у центрі Пальми, на який висував претензії місцевий єпископ.

Минулого року на різдвяному ярмарку в Щецині стався скандал через ятку, в якій працювали проросійські монахині з Білорусі.