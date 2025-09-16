Австрия: три монахини сбежали из дома престарелых и захватили бывший монастырь

Три пожилые монахини в Австрии, которых отправили в дом престарелых, сбежали оттуда и поселились в своем бывшем монастыре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Монахини-августинки Бернадетта, Регина и Рита несколько десятилетий жили в монастыре Гольденштайн недалеко от Зальцбурга. Однако монастырская община сокращалась и была официально распущена в начале 2024 года.

Уже в 2022 году монастырь перешел в собственность Зальцбургской архиепархии и монастыря каноников Райхерсберга. Оставшимся монахиням было гарантировано пожизненное право на проживание, но "до тех пор, пока позволяет состояние здоровья и духовное состояние".

Женщины, которым уже за 80 лет, в 2023 году были госпитализированы из-за плохого самочувствия и после этого направлены в церковный дом престарелых. По словам сестры Бернадетты, в монастыре сменили замки, и женщины не могли зайти в свои комнаты и даже получить доступ к собственным вещам.

В начале сентября события для трех монахинь приняли неожиданный оборот: с помощью слесаря и нескольких сторонников они снова получили доступ к старому монастырю.

Сестра Бернадетта рассказала австрийским СМИ, что не хочет жить в доме престарелых и уже "точно там не умрет". Сторонники монахинь помогают женщинам с бытом и освещают их жизнь в Instagram, где за их страницей следят более 15 тысяч человек.

Церковное руководство в Зальцбурге продолжает настаивать, что монахини не могут жить в старом монастыре. Каким образом будет решена эта ситуация, пока неизвестно.

В 2022 году сообщалось, что группа монахинь из испанской Майорки через суд добилась права собственности на монастырь святой Изабель в центре Пальмы, на который выдвигал претензии местный епископ.

В прошлом году на рождественской ярмарке в Щецине произошел скандал из-за ларька, в котором работали пророссийские монахини из Беларуси.