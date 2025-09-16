Трамп каже, що Зеленський повинен "піти на угоду", а Європа – припинити купувати в РФ нафту

Президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському "доведеться піти на угоду" для завершення війни, а країнам Європи – припинити купувати російську нафту.

Про це він сказав перед вильотом до Британії з візитом, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зробив свою заяву у відповідь на питання про те, чи зустрінеться він з Зеленським в Нью-Йорку, де збереться засідання Генасамблеї ООН.

"Йому (Зеленському. – Ред.) доведеться піти на угоду. Йому доведеться піти на угоду, а Європа повинна припинити купувати нафту в Росії", – сказав Трамп.

Згодом у відповідь на інше запитання Трамп сказав, що він "не хоче, аби вони купували російську нафту".

"Я хочу, щоб вони припинили негайно", – заявив глава Білого дому.

При цьому він наголосив, що для нього важливо досягти завершення війни.

"Ми заробляємо гроші, але я не хочу заробляти гроші. Знаєте, чого я хочу? Я хочу, щоб ця війна припинилась", – зазначив Трамп.

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Угорщина і Словаччина можуть зіткнутись із наслідками, якщо не припинять купувати російську нафту.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський закликав очільника Білого дому зайняти "чітко виражену позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити господаря Кремля і покласти край війні.