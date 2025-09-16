Трамп говорит, что Зеленский должен "пойти на сделку", а Европа – прекратить покупать у РФ нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "придется пойти на сделку" для завершения войны, а странам Европы – прекратить покупать российскую нефть.

Об этом он сказал перед вылетом в Великобританию с визитом, сообщает "Европейская правда".

Трамп сделал свое заявление в ответ на вопрос о том, встретится ли он с Зеленским в Нью-Йорке, где соберется заседание Генассамблеи ООН.

"Ему (Зеленскому. – Ред.) придется пойти на сделку. Ему придется пойти на сделку, а Европа должна прекратить покупать нефть в России", – сказал Трамп.

Впоследствии в ответ на другой вопрос Трамп сказал, что он "не хочет, чтобы они покупали российскую нефть".

"Я хочу, чтобы они прекратили немедленно", – заявил глава Белого дома.

При этом он подчеркнул, что для него важно достичь завершения войны.

"Мы зарабатываем деньги, но я не хочу зарабатывать деньги. Знаете, чего я хочу? Я хочу, чтобы эта война прекратилась", – отметил Трамп.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Венгрия и Словакия могут столкнуться с последствиями, если не прекратят покупать российскую нефть.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома занять "четко выраженную позицию" в отношении санкций против России и гарантий безопасности для Украины, чтобы остановить хозяина Кремля и положить конец войне.