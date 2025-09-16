Сенатор Грем пригрозив Угорщині і Словаччині через купівлю нафти у РФ

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Угорщина і Словаччина можуть зіткнутись із наслідками, якщо не припинять купувати російську нафту.

Про це він написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Грем, американський президент Дональд Трамп має рацію, коли вимагає в Європи припинити купівлю російської нафти.

Він нагадав, що Європа істотно скоротила закупівлі російської нафти і газу, що є "хорошою новиною".

"Що стосується закупівель російської нафти, то зараз вони практично зводяться до Угорщини та Словаччини. Я сподіваюся і очікую, що вони скоро вживуть заходів, щоб допомогти нам покласти край цій кривавій бійні. В іншому разі, наслідки будуть неминучі", – резюмував сенатор.

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський закликав очільника Білого дому зайняти "чітко виражену позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити господаря Кремля і покласти край війні.