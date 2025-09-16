США скасували запроваджені за Байдена обмеження на безвізові поїздки для Угорщини

Сполучені Штати відновили повноправний статус Угорщини у програмі безвізового в'їзду (Visa Waiver Program), призупинений попередньою адміністрацією Джо Байдена у 2023 році.

Як пише "Європейська правда", про це у вівторок повідомило Міністерство національної безпеки США.

Програма безвізового в'їзду дозволяє громадянам близько 40 країн подорожувати до США на строк до 90 днів без візи.

У 2021 році Міністерство внутрішньої безпеки США скасувало вже видані електронні дозволи для всіх власників угорських паспортів, народжених за межами Угорщини, і продовжило відхиляти нові заявки від таких заявників.

А в серпні 2023 року адміністрація Байдена скоротила термін дії дозволу на безвізовий вʼїзд для угорських мандрівників з двох років до одного та обмежила електронні дозволи до одноразового використання.

"Тепер, коли уряд Угорщини вжив заходів, яких вимагав уряд США для усунення вразливостей у сфері безпеки, обмеження, запроваджені попередньою адміністрацією, були скасовані", – заявило Міністерство держбезпеки у вівторок.

Це рішення є одним із перших відчутних ознак поліпшення відносин між США та Угорщиною за адміністрації Трампа, давнім соратником якого є угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Нещодавно Орбан похизувався підтримкою від Дональда Трампа у звʼязку з українськими ударами по нафтопроводу "Дружба".

За даними ЗМІ, президент США питав в угорського візаві, чому він блокує рух України до Європейського Союзу.