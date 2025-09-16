США отменили введенные при Байдене ограничения на безвизовые поездки для Венгрии

Соединенные Штаты восстановили полноправный статус Венгрии в программе безвизового въезда (Visa Waiver Program), приостановленной предыдущей администрацией Джо Байдена в 2023 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщило Министерство национальной безопасности США.

Программа безвизового въезда позволяет гражданам около 40 стран путешествовать в США на срок до 90 дней без визы.

В 2021 году Министерство внутренней безопасности США отменило уже выданные электронные разрешения для всех владельцев венгерских паспортов, рожденных за пределами Венгрии, и продолжило отклонять новые заявки от таких заявителей.

А в августе 2023 года администрация Байдена сократила срок действия разрешения на безвизовый въезд для венгерских путешественников с двух лет до одного и ограничила электронные разрешения до одноразового использования.

"Теперь, когда правительство Венгрии приняло меры, которые требовало правительство США для устранения уязвимостей в сфере безопасности, ограничения, введенные предыдущей администрацией, были отменены", – заявило Министерство госбезопасности во вторник.

Это решение является одним из первых ощутимых признаков улучшения отношений между США и Венгрией при администрации Трампа, давним соратником которого является венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Недавно Орбан похвастался поддержкой от Дональда Трампа в связи с украинскими ударами по нефтепроводу "Дружба".

По данным СМИ, президент США спросил у венгерского визави, почему он блокирует движение Украины в Европейский Союз.