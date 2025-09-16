Фріланд стане спецпредставницею Канади з відбудови України

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні попросив Христю Фріланд, яка оголосила про відставку з уряду, стати спеціальною представницею з питань відбудови України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Карні подякував Фріланд за її "надзвичайні заслуги" під час роботи у федеральному уряді Канади за останнє десятиліття.

"Я попросив Христю обійняти нового посаду спеціального представника Канади з питань відбудови України, крім її обов'язків як члена парламенту", – написав він.

За словами канадського премʼєра, Фріланд як колишня міністерка фінансів, закордонних справ та міжнародної торгівлі, що має глибокі зв'язки та розуміння України та її економіки, "справді має унікальні можливості для цієї своєчасної та важливої роботи на благо кращого майбутнього для українців та миру в Європі".

Раніше у вівторок Фріланд оголосила, що йде з посади міністерки транспорту і внутрішньої торгівлі Канади та не балотуватиметься на наступних виборах.

Христя Фріланд обіймала впливові посади в уряді Канади майже безперервно з 2015 року, відколи в країні до влади прийшла її Ліберальна партія. Вона, серед іншого, стала першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади в уряді експремʼєра Джастіна Трюдо, а згодом – віцепремʼєркою.

Фріланд подала у відставку у грудні 2024-го черех розбіжності з Трюдо щодо відносин зі США. Після перемоги лібералів на чолі з Марком Карні в березні 2025 року вона повернулась до уряду на посаду міністерки транспорту та внутрішньої торгівлі.