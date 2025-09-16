Фриланд станет спецпредставителем Канады по восстановлению Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни попросил Христю Фриланд, которая объявила об отставке из правительства, стать специальным представителем по вопросам восстановления Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Карни поблагодарил Фриланд за ее "выдающиеся заслуги" во время работы в федеральном правительстве Канады за последнее десятилетие.

"Я попросил Христю занять новую должность специального представителя Канады по вопросам восстановления Украины, помимо ее обязанностей в качестве члена парламента", – написал он.

По словам канадского премьера, Фриланд как бывший министр финансов, иностранных дел и международной торговли, имеющая глубокие связи и понимание Украины и ее экономики, "действительно обладает уникальными возможностями для этой своевременной и важной работы на благо лучшего будущего для украинцев и мира в Европе".

Ранее во вторник Фриланд объявила, что уходит с поста министра транспорта и внутренней торговли Канады и не будет баллотироваться на следующих выборах.

Христя Фриланд занимала влиятельные посты в правительстве Канады почти непрерывно с 2015 года, когда в стране к власти пришла ее Либеральная партия. Она, среди прочего, стала первой женщиной на посту министра финансов Канады в правительстве экс-премьера Джастина Трюдо, а затем – вице-премьером.

Фриланд подала в отставку в декабре 2024 года из-за разногласий с Трюдо по поводу отношений с США. После победы либералов во главе с Марком Карни в марте 2025 года она вернулась в правительство на должность министра транспорта и внутренней торговли.