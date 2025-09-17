Чому грузинський режим занервував напередодні місцевих виборів і як має діяти ЄС

Події останніх тижнів у Грузії показали, що партія влади "Грузинська мрія" не змогла повністю взяти під контроль країну і що почувається вона вкрай невпевнено.

Дійшло до того, що грузинська влада вже оголосила про плани опозиції силою захопити владу в день виборів до органів місцевого самоврядування – 4 жовтня, причому – за підтримки українських спецслужб.

Про те, чому осінь несе загрози для грузинського режиму і чим Євросоюз може допомогти грузинського опору, читайте в статті засновника Грузинсько-Українського центру Амірана Хевцуріані і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Спроба держперевороту і вибухівка з України: до чого "Грузинська мрія" готує країну. Далі – стислий її виклад.

Місцеві вибори стали справжнім випробуванням для грузинської опозиції.

Досить згадати, що указ про проведення виборів підписав Михеїл Кавелашвілі, якого в опозиції не визнають легітимним президентом Грузії.

Саме тому більша частина опозиції, включно з партією Михеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух", а також п'ята президентка країни Саломе Зурабішвілі, закликали ігнорувати ці вибори.

Взяти участь у таких виборах вирішили лише дві опозиційні партії – і це мало б гарантувати "Грузинській мрії" безпроблемну перемогу.

Однак ближче до дня виборів усе змінилося.

Голова політради "Єдиного національного руху" Леван Хабеішвілі та громадський активіст і відомий оперний співак Паатой Бурчуладзе анонсували 4 жовтня масштабний мітинг, який має стати "судним днем" для керівної партії.

"4 жовтня – це не акція, 4 жовтня ми проводимо національні збори, на яких буде багато людей із регіонів і Тбілісі. Їх буде так багато, що, мабуть, такого на вулицях Тбілісі ще не було. Зараз ми замовляємо два мільйони запрошень. Запрошення одночасно буде мандатом, з яким потрібно буде проголосувати на зборах. Мандат роздаватимуть у руки, також його можна отримати біля дверей", – заявив Бурчуладзе.

Хабеішвілі і Бурчуладзе всього за півтора місяця досить упевнено провели кампанію з популяризації своєї стратегії, змусивши владу показати свою невпевненість.

У "Грузинській мрії" швидко прокинулися і, як зазвичай, негайно активували свій "силовий інстинкт" у тандемі з "пропагандистською машиною".

Для початку вони замінили главу Служби державної безпеки Анрі Оханашвілі на лідера парламентської більшості Мамуку Мдінарадзе.

Вже 11 вересня відомство Мдінарадзе заарештувало Левана Хабеішвілі, а також Муртаза Зоделаву, який перебував із ним на той момент і обіймав посаду головного прокурора за уряду Саакашвілі.

Крім того, режим не став порушувати традицію, обрану останнім часом, і взявся за колишніх членів власної команди.

Такі арешти показують, що "Грузинська мрія" вже давно втратила свою монолітність.

Це дозволяє прогнозувати можливий розкол між командами нинішнього прем'єра та засновником партії Бідзіною Іванішвілі.

А ще у Службі державної безпеки Грузії (СДБ) натякає на можливу участь української спецслужби в подіях, які грузинська влада вже безпосередньо оголошує спробою держперевороту.

Є всі підстави очікувати, що до 4 жовтня політична температура в Грузії досягне максимуму.

Найімовірніше, з наближенням дня виборів кількість провокацій від влади лише зросте, а 4 жовтня має всі шанси увійти в історію як ще один приклад жорсткого придушення грузинськими силовиками мирних протестів.

І це – сигнал для Заходу.

Євросоюз ніяк не може ухвалити остаточне рішення і скасувати дію безвізового режиму для громадян Грузії, чого боїться грузинська влада.

Докладніше – в матеріалі Амірана Хевцуріані і Юрія Панченка Спроба держперевороту і вибухівка з України: до чого "Грузинська мрія" готує країну.