Почему грузинский режим занервничал накануне местных выборов и как должен действовать ЕС

События последних недель в Грузии показали, что партия власти "Грузинская мечта" не смогла полностью взять под контроль страну и что чувствует себя она крайне неуверенно.

Дошло до того, что грузинские власти уже объявили о планах оппозиции силой захватить власть в день выборов в органы местного самоуправления – 4 октября, причем – при поддержке украинских спецслужб.

О том, почему осень несет угрозы для грузинского режима и чем Евросоюз может помочь грузинскому сопротивлению, читайте в статье основателя Грузино-Украинского центра Амирана Хевцуриани и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Попытка госпереворота и взрывчатка из Украины: к чему "Грузинская мечта" готовит страну. Далее – краткое изложение.

Местные выборы стали настоящим испытанием для грузинской оппозиции.

Достаточно вспомнить, что указ о проведении выборов подписал Михеил Кавелашвили, которого в оппозиции не признают легитимным президентом Грузии.

Именно поэтому большая часть оппозиции, включая партию Михеила Саакашвили "Единое национальное движение", а также пятая президент страны Саломе Зурабишвили, призвали игнорировать эти выборы.

Принять участие в таких выборах решили только две оппозиционные партии – и это должно было гарантировать "Грузинской мечте" беспроблемную победу.

Однако ближе к дню выборов все изменилось.

Председатель политсовета "Единого национального движения" Леван Хабеишвили и общественный активист и известный оперный певец Паатой Бурчуладзе анонсировали 4 октября масштабный митинг, который должен стать "судным днем" для правящей партии.

"4 октября – это не акция, 4 октября мы проводим национальное собрание, на котором будет много людей из регионов и Тбилиси. Их будет так много, что, пожалуй, такого на улицах Тбилиси еще не было. Сейчас мы заказываем два миллиона приглашений. Приглашение одновременно будет мандатом, с которым нужно будет проголосовать на собрании. Мандат будут раздавать в руки, также его можно получить у дверей", – заявил Бурчуладзе.

Хабеишвили и Бурчуладзе всего за полтора месяца достаточно уверенно провели кампанию по популяризации своей стратегии, заставив власть показать свою неуверенность.

В "Грузинской мечте" быстро проснулись и, как обычно, немедленно активировали свой "силовой инстинкт" в тандеме с "пропагандистской машиной".

Для начала они заменили главу Службы государственной безопасности Анри Оханашвили на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.

Уже 11 сентября ведомство Мдинарадзе арестовало Левана Хабеишвили, а также Муртаза Зоделаву, который находился с ним в тот момент и занимал должность главного прокурора при правительстве Саакашвили.

Кроме того, режим не стал нарушать традицию, выбранную в последнее время, и взялся за бывших членов собственной команды.

Такие аресты показывают, что "Грузинская мечта" уже давно потеряла свою монолитность.

Это позволяет прогнозировать возможный раскол между командами нынешнего премьера и основателем партии Бидзиной Иванишвили.

А еще в Службе государственной безопасности Грузии (СГБ) намекают на возможное участие украинской спецслужбы в событиях, которые грузинские власти уже прямо объявляют попыткой госпереворота.

Есть все основания ожидать, что к 4 октября политическая температура в Грузии достигнет максимума.

Скорее всего, с приближением дня выборов количество провокаций со стороны властей только возрастет, а 4 октября имеет все шансы войти в историю как еще один пример жесткого подавления грузинскими силовиками мирных протестов.

И это – сигнал для Запада.

Евросоюз никак не может принять окончательное решение и отменить действие безвизового режима для граждан Грузии, чего боятся грузинские власти.

Подробнее – в материале Амирана Хевцуриани и Юрия Панченко Попытка госпереворота и взрывчатка из Украины: к чему "Грузинская мечта" готовит страну.