У польській Сілезії – підтоплення після сильних злив

У низці міст польської Сілезії затопило вулиці після сильних злив, спеціалізовані служби здійснили майже 400 виїздів для допомоги з ліквідацією наслідків негоди.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Увечері 3 травня Сілезьке воєводство Польщі накрив грозовий фронт із сильними зливами, внаслідок чого у багатьох населених пунктах стались суттєві підтоплення.

Найбільше постраждали Рибницький повіт, містечка Руда-Шльонська і Ястшембе-Здруй, де залило багато вулиць, а подекуди й нижні поверхи будівель.

Так, на піку злив у Руді-Шльонській випало до 50 літрів води на квадратний метр за одну годину.

Пожежно-рятувальна служба та члени волонтерських загонів здійснили близько 380 виїздів для допомоги з ліквідацією наслідків, всього залучені понад 2300 осіб.

Наприкінці травня в Опольському воєводстві пройшов смерч, місцями спричинивши значні руйнування.

3 травня смерч стався також у столиці Італії Римі, спричинивши падіння дерев і перебої в русі транспорту.