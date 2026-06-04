У польській Сілезії – підтоплення після сильних злив
Новини — Четвер, 4 червня 2026, 12:37 —
У низці міст польської Сілезії затопило вулиці після сильних злив, спеціалізовані служби здійснили майже 400 виїздів для допомоги з ліквідацією наслідків негоди.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Увечері 3 травня Сілезьке воєводство Польщі накрив грозовий фронт із сильними зливами, внаслідок чого у багатьох населених пунктах стались суттєві підтоплення.
Найбільше постраждали Рибницький повіт, містечка Руда-Шльонська і Ястшембе-Здруй, де залило багато вулиць, а подекуди й нижні поверхи будівель.
Так, на піку злив у Руді-Шльонській випало до 50 літрів води на квадратний метр за одну годину.
Пожежно-рятувальна служба та члени волонтерських загонів здійснили близько 380 виїздів для допомоги з ліквідацією наслідків, всього залучені понад 2300 осіб.
Наприкінці травня в Опольському воєводстві пройшов смерч, місцями спричинивши значні руйнування.
3 травня смерч стався також у столиці Італії Римі, спричинивши падіння дерев і перебої в русі транспорту.