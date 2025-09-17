Науседа: навчання "Запад" не створили жодної безпосередньої загрози для Литви

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що спільні російсько-білоруські навчання "Запад" пройшли без прямої загрози його країні після того, як вони завершили свою активну фазу.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Навчання "Запад", що проводилися 12–16 вересня, широко розглядаються як демонстрація сили на адресу Заходу. Науседа заявив, що ці навчання "не створили жодної безпосередньої загрози" для його країни.

"Водночас, оскільки ми свідомо готувалися, навчання проводилися і з нашого боку. Вони були дуже серйозними – 17 тисяч військовослужбовців у Литві, 40 тисяч разом із Польщею. Це справді великі сили, які значно перевищували сили на східному фланзі", – наголосив він.

Ці коментарі пролунали після серії порушень повітряного простору в країнах східного флангу НАТО. Зокрема напередодні активної фази навчань "Запад" минулого тижня 19 безпілотників порушили повітряний простір Польщі.

"Я не знаю, чи росіяни планували це так, але вони зробили корисну справу, привернувши повну увагу НАТО до нашого регіону та його загроз. Місія "Східний вартовий" дуже хороша, тому що вона дозволить нам заповнити певні прогалини в нашій протиповітряній обороні за допомогою наших союзників", – акцентував президент Литви.

Він додав, що робота з планування та інтеграції вже триває.

"Ми матимемо безпечніше небо і будемо краще підготовлені до реагування на подібні виклики в майбутньому", – додав Науседа.

Нагадаємо, російсько-білоруські навчання "Запад" розпочалися наприкінці минулого тижня.

Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня через ці навчання, рішення про це ухвалили ще до провокації з російськими дронами. У Варшаві зауважили, що завершення навчань не означатиме автоматичного відкриття кордону.

Сейм Латвії також проголосував за повне закриття кордонів з Росією та Білоруссю на період маневрів.

У Фінляндії застерегли, що військові навчання РФ можуть мати "несподівані повороти".