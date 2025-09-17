Науседа: учения "Запад" не создали никакой непосредственной угрозы для Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что совместные российско-белорусские учения "Запад" прошли без прямой угрозы его стране после того, как они завершили свою активную фазу .

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Учения "Запад", проводившиеся 12-16 сентября, широко рассматриваются как демонстрация силы в адрес Запада. Науседа заявил, что эти учения "не создали никакой непосредственной угрозы" для его страны.

"В то же время, поскольку мы сознательно готовились, учения проводились и с нашей стороны. Они были очень серьезными – 17 тысяч военнослужащих в Литве, 40 тысяч вместе с Польшей. Это действительно большие силы, которые значительно превышали силы на восточном фланге", – подчеркнул он.

Эти комментарии прозвучали после серии нарушений воздушного пространства в странах восточного фланга НАТО. В частности, накануне активной фазы учений "Запад" на прошлой неделе 19 беспилотников нарушили воздушное пространство Польши.

"Я не знаю, планировали ли россияне это так, но они сделали полезное дело, привлекая все внимание НАТО к нашему региону и его угрозам. Миссия "Восточный страж" очень хороша, потому что она позволит нам восполнить определенные пробелы в нашей противовоздушной обороне с помощью наших союзников", – подчеркнул президент Литвы.

Он добавил, что работа по планированию и интеграции уже продолжается.

"У нас будет более безопасное небо и мы будем лучше подготовлены к реагированию на подобные вызовы в будущем", – добавил Науседа.

Напомним, российско-белорусские учения "Запад" начались в конце прошлой недели.

Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября из-за военных учений "Запад", решение об этом приняли еще до провокации с российскими дронами. В Варшаве отметили, что завершение учений не будет означать автоматическое открытие границы.

Сейм Латвии также проголосовал за полное закрытие границ с Россией и Беларусью на период маневров.

В Финляндии предупредили, что военные учения РФ могут иметь "неожиданные повороты".