Глава МЗС Німеччини закликав США "нарешті" вдарити санкціями по Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав США нарешті запровадити додаткові санкції проти Росії після нещодавнього вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького міністра наводить dpa.

Вадефуль зазначив, що адміністрація Трампа протягом кількох місяців анонсувала нові санкції проти Росії, закликавши Вашингтон "нарешті реалізувати це".

"Будь-хто, хто явно вважає себе прихильником свободи, а жодна країна не робить це так переконливо, як Сполучені Штати Америки, має діяти зараз", – сказав він.

Глава німецького МЗС також висловив сподівання на швидке узгодження ще одного пакета санкцій ЄС щодо Росії, який наразі перебуває на стадії доопрацювання.

Раніше Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський закликав очільника Білого дому зайняти "чітко виражену позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити господаря Кремля і покласти край війні.