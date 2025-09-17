Глава МИД Германии призвал США "наконец" ударить санкциями по России

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал США наконец ввести дополнительные санкции против России после недавнего вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит dpa.

Вадефуль отметил, что администрация Трампа в течение нескольких месяцев анонсировала новые санкции против России, призвав Вашингтон "наконец реализовать это".

"Любой, кто явно считает себя сторонником свободы, а ни одна страна не делает это так убедительно, как Соединенные Штаты Америки, должен действовать сейчас", – сказал он.

Глава немецкого МИД также выразил надежду на скорое согласование еще одного пакета санкций ЕС в отношении России, который сейчас находится на стадии доработки.

Ранее Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома занять "четко выраженную позицию" относительно санкций против России и гарантий безопасности для Украины, чтобы остановить хозяина Кремля и положить конец войне.